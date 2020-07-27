Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения

«В совместных учениях будут задействованы личный состав армий двух стран, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны», — сказано в сообщении ведомства.

Учения с сухопутными войсками пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахичевани, а авиация будет задействована с 29 июля по 10 августа — в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.