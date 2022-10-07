Азербайджан и Армения заключат мир до конца года | 360°

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Азербайджан и Армения заключат мир до конца года

Президент Азербайджана Алиев: Баку и Ереван могут заключить мир до конца этого года

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Баку и Ереван могут прекратить вражду и подписать мирный договор до конца этого года. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на брифинге в Праге. Он добавил, что это будет возможно «при наличии доброй воли со стороны Армении».

«Думаю, что, если в ближайшее время будет принято решение, рабочие группы двух стран начнут работу над текстом мирного договора, мы сможем достичь соглашения к концу года», — сказал азербайджанский президент.

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По словам Алиева, шаги к мирному соглашению даются сторонам нелегко, однако позитивные моменты есть. Например, встреча министров иностранных дел, даже несмотря на то, что она не принесла конкретных результатов.

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Обстановка на границе Армении и Азербайджана периодически накаляется. Последнее обострение конфликта произошло 3 октября. Ереван сообщил об обстреле из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия приграничных позиций со стороны Азербайджана.

Ранее Армения пожаловалась в Международный суд «на основании военных преступлений со стороны Азербайджана».

Авторы:

Конфликт Азербайджана и Армении

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