Азербайджан и Армения начали обмен пленными и заложниками

Армения и Азербайджан 14 декабря начали обмен пленными и заложниками. Об этом сообщили в Госкомиссии.

«В результате переговоров с участием международных организаций и российского миротворческого командования была достигнута договоренность с армянской стороной об обмене пленными и заложниками по принципу „все на всех“ и 14 декабря начался данный процесс», — отмечает Госкомиссия.

В понедельник премьер-министр Никол Пашинян заявил, что 19 декабря объявит трехдневный траур по погибшим в Нагорном Карабахе. Кроме этого, в ходе обращения к нации, премьер отметил, что наступательные действия азербайджанских ВС на территории Крабаха направлены и против миссии российских миротворцев. Он также сообщил, что может покинуть свой пост, если этого захочет народ.

Несколько дней назад Россия потребовала от Баку и Еревана соблюдать перемирие в Карабахе. До этого Минобороны Армении обвинило Азербайджан в возобновлении боевых действий в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд. Российские миротворцы круглосуточно мониторят обстановку на территории.