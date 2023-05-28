Мир 28 мая 2023, 12:35 Азербайджан допустил заключение мира с Арменией в ближайшем будущем Президент Азербайджана Алиев допустил мирный договор с Арменией в ближайшем будущем РИА «Новости»

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Власти Азербайджана могут подписать мирный договор с Арменией в ближайшем будущем. Об этом на встрече с жителями города Лачин заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, его слова привело агентство «Азертадж».

По словам Алиева, когда армянская сторона признала территориальную целость его страны, никаких особых препятствий к заключению договора практически не осталось.

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«Думаю, уже в ближайшем будущем мы подпишем договор. Только если Армения в очередной раз не поменяет собственную позицию», — сказал он.

Президент Азербайджана отметил, что государство расширило влияние на международной арене.

«Мы способны добиться любого результата, потому что серьезно укрепили свои позиции в мировом масштабе», — подчеркнул Алиев.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не исключил подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном в ближайшей перспективе. При этом он подчеркнул, что никто не гонится за временем, главное — решение всех накопившихся вопросов.