Азбейджанским предприятиям разрешили поставлять яблоки в Россию

Россельхознадзор выдал разрешение восьми азербайджанским предприятиям поставлять яблоки в Россию. Об этом сообщил RT.

«Россельхознадзор с 10 августа 2021 года разрешает ввоз в Россию яблок с восьми азербайджанских предприятий», — написано на сайте ведомства.

Такое решение принято после проверки Агентства пищевой безопасности Азербайджана условий выращивания яблок.

Также Россельхознадзор может запретить импорт картофеля из Азербайджана, если страна не усилит контроль качества.