Азаров указал на один из просчетов Лукашенко

По мнению Азарова, большой просчет Лукашенко — это частая смена премьер-министров. Политик пояснил, что глава кабмина должен реализовывать стратегию страны, которая рассчитана минимум на 5-10 лет.

«На этом пути можно совершить определенные ошибки, но надо поддерживать этого человека, если ты уверен, что он проводит эту стратегическую линию», — заметил экс-премьер Незалежной.