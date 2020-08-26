Азаров указал на один из просчетов Лукашенко
Бывший глава украинского правительства Николай Азаров объяснил, в чем, на его взгляд, заключается ошибка президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщило РИА ФАН.
По мнению Азарова, большой просчет Лукашенко — это частая смена премьер-министров. Политик пояснил, что глава кабмина должен реализовывать стратегию страны, которая рассчитана минимум на 5-10 лет.
«На этом пути можно совершить определенные ошибки, но надо поддерживать этого человека, если ты уверен, что он проводит эту стратегическую линию», — заметил экс-премьер Незалежной.