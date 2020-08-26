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    26 августа 2020, 11:45

    Азаров указал на один из просчетов Лукашенко

    Артур Блянихов

    Бывший глава украинского правительства Николай Азаров объяснил, в чем, на его взгляд, заключается ошибка президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По мнению Азарова, большой просчет Лукашенко — это частая смена премьер-министров. Политик пояснил, что глава кабмина должен реализовывать стратегию страны, которая рассчитана минимум на 5-10 лет.

    «На этом пути можно совершить определенные ошибки, но надо поддерживать этого человека, если ты уверен, что он проводит эту стратегическую линию», — заметил экс-премьер Незалежной.

    Новости SMI.FM