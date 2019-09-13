Азаров решил помочь Зеленскому вернуть мир в Донбасс

Он уверен, что Зеленский действительно настроен на мирные переговоры. Тем не менее у украинского лидера до сих пор нет «реального плана, реального компромисса с которым он готов пойти на эти переговоры».

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«Поэтому он повторяет те мантры о санкциях, о давлении, которые до него звучали, не представляя себе, что дальше будет», — отметил Азаров.

В то же время экс-премьер-министр отметил первые важные шаги, которые уже сделал президент. Например, «замораживание разрыва отношений». Однако важно двигаться дальше. Для этого стоит выработать компромиссный план урегулирования, а не ждать пока, кто-то даст совет. И вот с этим списком необходимых пунктов глава государства должен начинать серьезную дипломатию.

Зеленский должен сделать все возможное для прекращения постоянных обстрелов в Донбассе. К тому же президент обязан отдать приказ для отвода войск и тяжелого вооружения от линии соприкосновения. А еще нужно уволить людей, которые зарабатывают на этом, строят карьеру, действуют против интересов страны. Помимо этого Зеленский должен включить в свою программу пункт по стабилизации ситуации на Украине, добавил Азаров.