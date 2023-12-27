Мир 27 декабря 2023, 09:37 Азаров рассказал, зачем Зеленскому нужно мобилизовать еще 500 тысяч человек Азаров: мобилизация 500 тыс. человек нужна Украине для получения денег от Запада President Of Ukraine/Keystone Press Agency/globallookpress

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На Украине мобилизуют 500 тысяч человек ради получения денег от Запада. Такое мнение выразил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook*.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский лично сообщил о необходимости мобилизации еще 500 тысяч человек. Сейчас это главная задача на Украине. Властям предстоит сделать все, чтобы под мобилизацию попали все те, кто подходит по возрасту, подчеркнул Азаров.

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«Зеленскому это надо, чтобы пробивать и деньги, и вооружение у Запада. Видите, мы, мол, собираем полумиллионную армию. Ее надо обмундировать, ее надо вооружить. Это огромные затраты, расходы», — высказался бывший премьер.

Азаров выразил сомнения, что власти Украины смогут реализовать поставленную цель и мобилизовать столько людей. Максимум 250-300 тысяч человек, добавил политик.

Украинские депутаты внесли в Верховную раду проект закона об изменении мобилизационных условий. В случае его принятия жителям страны начнут присылать повестки в электронном виде, а инвалидов третьей группы лишат отсрочки.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заверил, что украинцы больше не пойдут погибать за Зеленского. По его словам, люди и так недовольны нынешней властью страны.

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