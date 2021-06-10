Азаров подсчитал, сколько бы продлилась война между Россией и Украиной

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, сколько будут длиться военные действия при теоретическом возникновении конфликта между Россией и Украиной. По его словам, не больше недели.

Азаров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко «мусолят» тему войны с РФ.

«Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной и вооруженные силы России принимали в ней реальное участие. Два дня, три, неделя. Наверное, не больше», — заявил бывший премьер-министр в эфире телеканала NewsOne.

Политик отметил, что Украина эксплуатирует тему с «российской агрессией» для оправдания экономических проблем в стране. Он подчеркнул, что украинское правительство заложило военный сбор в проект бюджета до 2024 года. Из этого Азаров сделал вывод, что все эти годы «будут продолжаться мантры про войну с Россией».

Экс-премьер выразил мнение о том, что бедственное положение Украины связано с госпереворотом. В результате Соединенные Штаты «привели к власти своих марионеток».