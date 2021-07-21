Азаров ответил украинцам, надеющимся на распад России

Бывший глава украинского правительства Николай Азаров посчитал недалекими людей, которым в голову приходят мысли о распаде России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Есть хорошая пословица на этот счет: „Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется“. Никуда она не распадется», — цитирует Азарова «Взгляд».

Он порекомендовал киевским политикам подумать о том, как бы сама Украина не распалась. По его мнению, у страны нет будущего при тех антироссийских настроениях, которые сейчас там преобладают.

«На западе Европейского союза мы абсолютно не нужны», — добавил экс-премьер.