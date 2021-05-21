Азаров объяснил, почему Украина стремится в ЕС

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, зачем Украине нужно попасть в Евросоюз. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

По его мнению, это обеспечит экономике страны лучшие условия для развития.

«Идея интеграции в ЕС появилась, как альтернатива тому общему рынку, который существовал в Советском союзе», — считает Азаров.

Также он отметил, что Молдавия, Грузия и Украина могут объединиться и вступить в Евросоюз вместе. Но для нужно учесть их экономический потенциал, добавил политик.