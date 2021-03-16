Азаров: новый кандидат от оппозиции сможет победить Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что президента Владимира Зеленского на следующих выборах сможет победить кандидат от оппозиции, который раньше был неизвестен. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он отметил, что сам Зеленский также и победил. Его выдвинули против Петра Порошенко, к которому негативно относились в народе.

«Все понимали, что на второй срок он не останется из-за ненависти населения к нему. На этом Зеленский и сыграл», — пояснил Азаров.

Он отметил, что точно такую же ситуацию на выборах теперь можно создать и с самим Зеленским.