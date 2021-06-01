Азаров назвал Украину самой нищей и бедной страной в Европе

Бывший руководитель украинского правительства Николай Азаров рассказал радиостанции «Говорит Москва» об экономическом упадке Незалежной.

Экс-премьер уточнил, что сейчас ВВП Украины составляет около 60%.

«Такого низкого показателя нет. Украина — самая нищая страна, самая бедная страна, с самыми низкими заработными платами, пенсиями, социальными пособиями во всей Европе», — подчеркнул Азаров.

Он заметил, что за последние семь лет Украина не выпустила ни одного самолета, при том, что она обладает крупнейшими авиационными предприятиями.

«У нас практически закрыто дизелестроение. Практически закрыто кораблестроение. Производство электроэнергии сократилось в полтора раза. <…> Упало производство стали — это основной наш экспортный продукт», — перечислил бывший премьер-министр.