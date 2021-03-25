Азаров назвал обвинения против него политической расправой Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал обвинения в госизмене, которые были против него выдвинуты. Он заявил, что президент страны Владимир Зеленский таким образом устраняет конкурентов. Об этом сообщил РБК.

По данным Daily Storm, Азаров был премьером при Викторе Януковиче. Он считает, что Зеленский пытается поднять свой рейтинг, устраняя оппонентов. «Поэтому они устроили вот такой политический каток — закрывают телеканалы, сайты», — заявил Азаров.