После развала СССР Украина получила «полностью бесплатно» некоторые территории. Среди них был и Крым. Исторически страна имела другие государственные границы, напомнил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров. Об этом он написал в Twitter.

В состав Советского Союза Украина вошла в 1922 году. Тогда у нее не было Харькова, Херсона, Одессы, Донецка, Луганска, Крыма и Львова.

«А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — заявил Азаров.

На заявление украинского политика отреагировал в Twitter глава Комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, передача этих территорий Украине со стороны большевиков и КПСС была большой ошибкой.

«Надо было оставить ей „исконные земли“ — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю», — написал Пушков.

Ранее мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что Причерноморье никак не связано с РФ. Исконно российскими территориями были «только болота под Москвой».

В то же время промышленность Украины не сможет восстановиться до прежнего уровня с помощью правительственной программы стимулирования, направленной на поддержку экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса. Киев нуждается в рынках России и стран СНГ.