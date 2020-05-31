Азаров напомнил Украине о ее исконных территориях
В состав Советского Союза Украина вошла в 1922 году. Тогда у нее не было Харькова, Херсона, Одессы, Донецка, Луганска, Крыма и Львова.
«А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — заявил Азаров.
На заявление украинского политика отреагировал в Twitter глава Комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, передача этих территорий Украине со стороны большевиков и КПСС была большой ошибкой.
«Надо было оставить ей „исконные земли“ — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю», — написал Пушков.
Ранее мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что Причерноморье никак не связано с РФ. Исконно российскими территориями были «только болота под Москвой».
В то же время промышленность Украины не сможет восстановиться до прежнего уровня с помощью правительственной программы стимулирования, направленной на поддержку экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса. Киев нуждается в рынках России и стран СНГ.