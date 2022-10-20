Axios: США перестанут поддерживать Украину в случае победы республиканцев на выборах | 360°

Мир 20 октября 2022, 17:34 Axios: США перестанут поддерживать Украину в случае победы республиканцев на выборах

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Если на грядущих выборах в США победит Республиканская партия, финансовая поддержка Украины значительно сократиться. Об этом написало издание Axios, ссылаясь на заявления представителей партии в американском парламенте, сообщила «Политика сегодня».

По словам члена Палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг, рядовые американцы сейчас не переживают о судьбе Украины, поскольку им просто не до того. Их больше волнуют их насущные проблемы внутри страны — например, повышение цен и инфляция.

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Большинству американцев и вовсе не нравится, что страна тратит деньги на поддержку Украины, закрывая глаза на собственные проблемы. Поэтому приход к власти республиканцев, которые в меньшей мере нацелены на помощь Украине, вероятен.

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