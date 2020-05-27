Автосалон в Женеве перенесли на 2022 год
Международный автосалон в Женеве был отменен в этом году из-за пандемии коронавируса. Организаторы объявили, что следующая выставка состоится не ранее 2022 года. Об этом сообщил сайт «Известия».
Отмена шоу в 2020 году из-за пандемии коронавируса привела к убыткам для организаторов в размере 11 миллионов швейцарских франков.
Организаторы обратились к властям кантона Женева за получением кредита в 16,8 миллиона швейцарских франков, но в итоге отказались от него из-за несогласия с условиями предоставления займа.