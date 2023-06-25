Мир 25 июня 2023, 13:32 Авторитет Путина восхитил президента Сербии Президент Сербии Вучич: Путин остановил негативную ситуацию в России благодаря авторитету РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин сумел остановить развитие ситуации с частной военной компанией «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным благодаря своему авторитету. Об этом в эфире телеканала Pink заявил сербский президент Александр Вучич.

«Вчера Путин остановил это благодаря своей сильной позиции и личному посланию. Никто другой не сумел бы сделать также», — сказал Вучич.

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Также сербский лидер отметил большой вклад урегулирование ситуации со стороны белорусского коллеги Александра Лукашенко.

«Однако главный вклад сделал Путин. Благодаря ясной, четкой и решительной реакции на события», — добавил президент республики.

Утром в субботу Путин выступил с обращением относительно ситуации с ЧВК «Вагнер». Он назвал действия подразделений предательством и ударом в спину России.

Вечером 24 июня президент Лукашенко объявил, что провел переговоры с Евгением Пригожиным, который согласился отвести отряды «Вагнера» в полевые лагеря.