Если Германия уступит Соединенным Штатам в споре о «Северном потоке — 2» и откажется от газопровода, то ее авторитет в Евросоюзе сильно пострадает. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram.

«Фактически идет проверка способности ведущей страны Европы дать отпор Вашингтону хотя бы по одному вопросу, который относится исключительно к ее компетенции. <…> Речь идет о политическом весе и национальном достоинстве Германии. Уступи она Вашингтону в споре о „Северном потоке — 2“, и ее авторитет в Евросоюзе сильно пострадает», — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что «Северный поток — 2» превратился для ФРГ не только в энергетический и финансовый, но и в важный политический проект. По словам Пушкова, в Европе сейчас в укрепляется убеждение, что на Штаты уже нельзя полагаться как прежде, поэтому необходимо создавать прочные, независимые от Вашингтона основы существования на будущее.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что введенные США санкции против газопровода — это «не конец истории». Немецкий концерн Uniper, который является финансовым партнером по строительству «Северного потока — 2», оценил готовность проекта в 98%.