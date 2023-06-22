Мир 22 июня 2023, 18:16 Авторами видео с «Титаником» в самом высоком разрешении оказались владельцы пропавшего батискафа Business Insider: Кадры с «Титаником» в формате 8К снимали с пропавшего батискафа YouTube

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Кадры самого высокого качества с затонувшим в 1912 году пассажирским лайнером «Титаник» сделала экспедиция компании OceanGate Expeditions в 2022 году, с борта батискафа, который сейчас ищут в Атлантике. Об этом напомнило американское издание Business Insider.

Видео с места кораблекрушение в формате 8К позволило внимательно изучить не только сам корабль, но также образовавшуюся вокруг и внутри судна морскую жизнь. Участие в экспедиции стоило 250 тысяч долларов.

Это единственное видео в мире в формате 8К, на котором затонувший «Титаник» можно разглядеть во всех подробностях.

Принадлежащий компании OceanGate Expeditions батискаф «Титан» прекратил выходить на связь с исследовательским судном Polar Prince после погружения.

На борту подводного корабля находится основатель и директор компании Стокон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель и президент OceanGate Expeditions Стоктон Раш, акванавт Поль-Анри Наржоле, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын.

К обследованию дна Атлантического океана спасатели уже привлекли глубоководные беспилотники. По данным береговой службы США, воздух в батискафе уже должен подойти к концу.