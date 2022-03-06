Авторам вбросов о спецоперации напомнили о действиях националистов и западных ЧВК на Украине

Вбросы о том, что спецоперация на Украине идет не по графику, — часть информационной войны. Сейчас идет самая сложная фаза, но уже есть ощутимые результаты, заявил в эфире «360» военный политолог Александр Перенджиев. Он указал на то, что авторам критических замечаний нужно понимать, что в составе вооруженных формирований Украины есть националистические батальоны и участники западных ЧВК.

«Есть план операции. Мы видим ее результаты. <…> Нам, конечно, нужно не просто разрушить военную инфраструктуру, перемолоть военную силу, которая нам угрожает, но нам надо, чтобы Украина была как минимум нейтральной к нам страной», — сказал он.

Перенджиев подчеркнул, что Украина — страна с большой территорией, накачанная военной техникой со стороны Запада, а в составе вооруженных формирований есть националистические батальоны, представители западных частных военных компаний.

«То есть мы имеем дело с серьезным противником, но мы ломаем ему шею. <…> Определенные результаты мы будем наблюдать, вероятно, через неделю, после 15 марта. Сейчас идет самая трудная работа. Есть понятие точки бифуркации. Вот мы сейчас в нее вступили — и дальше, как мы ее преодолеем, там будет понятно, как движется операция или она столкнулась с серьезными трудностями», — пояснил эксперт.

Отдельно он обратил внимание на то, что накануне украинские националисты сорвали работу гуманитарных коридоров в Мариуполе и Волновахе.

«[Это сделали] те люди, которые должны были вроде выполнять решения и требования официального Киева в отношении соблюдения тишины. Правда, неясно, было ли такое требование [со стороны властей Украины]. [Получается, что] не официальный Киев влияет на националистов, а наоборот», — заключил политолог.