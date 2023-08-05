Мир 05 августа 2023, 18:32 Авторам и исполнителям атаки на российский танкер пообещали наказание Захарова: авторы и исполнители варварской атаки на российский танкер понесут наказание РИА «Новости»

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Авторы и исполнители атаки украинского надводного дрона на российский танкер «Сиг» неминуемо понесут наказание за свой поступок. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«МИД Россия решительно осуждает террористическую атаку, которая несла угрозу масштабной экологической катастрофы и грозила гибелью экипажу танкера. Не может быть оправдания подобным варварским акция, они не останутся без ответа. Исполнители и авторы неминуемо понесут наказание», — сказала она.

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Захарова отметила, что не встречающий осуждения со стороны международных организаций и западных стран киевский режим активно применяет новые террористические методы.

Украинские военные атаковали танкер «Сиг» в 32 морских милях от Керченского пролива в ночь на 5 августа. На борту находились 11 человек экипажа, никто из них не пострадал.

На ситуацию жестко отреагировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, заявив, что нынешние власти Украины понимают только силу и жестокость.