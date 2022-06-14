Автора блога «Как убить мужа» пожизненно посадили в тюрьму за убийство мужа

Суд американского штата Орегон приговорил писательницу Нэнси Крэмптон-Брофи к пожизненному заключению за убийство супруга. Об этом сообщил телеканал NBC. При этом 71-летней женщине предоставлено право на условно-досрочное освобождение через 25 лет.

Жюри присяжных признало Крэмптон-Брофи виновной в гибели супруга Дэниела Брофи. Он был обнаружен мертвым на кухне Кулинарного института Орегона 2 июня 2018 года. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в сердце. 5 сентября полиция арестовала Нэнси по подозрению в убийстве мужа.

По информации следствия, семейство столкулось с большими финансовыми проблемами и женщина пошла на преступление, чтобы получить страховку супруга.

Иронию в трагическую ситуацию вносит факт, что в 2011 году Крэмптон-Брофи публиковала в интернете блог под названием «Как убить мужа». В ходе судебных слушаний судья согласился с доводами адвокатов подсудимой, что этот факт не может быть использован против нее во время процесса.

14 июня в мире отмечают Международный день блогера. Праздник был инициирован в 2004 году, когда 500 человек из более чем 40 стран предложили отмечать этот день как «символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира».