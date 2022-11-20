Мир 20 ноября 2022, 20:27 Автор прошлогодней пощечины вновь атаковал Макрона

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Президент Франции Эммануэль Макрон вновь получил пощечину от недовольного избирателя. Кадры с места опубликованы в Telegram-канале «360».

Авторы видео успели заснять, как избиратель выкрикивает что-то недовольным голосом. Прежде, чем охранники Макрона успели обезвредить возмещенного француза, он успел отвесить пощечину президенту страны.

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После этого секьюрити все же смогли растащить главу государства и эмоционального избирателя. Второго повалили на землю и постарались отвести подальше от Макрона.

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Пока неизвестно, вменили ли нападавшему обвинение в нападении на президента. Однако в прошлый раз за подобную выходку мужчине назначили четыре месяца лишения свободы. Он уже отвешивал пощечину Макрону — летом прошлого года.

Сам глава Франции призывал не преувеличивать значимость события. Он отметил, что пощечина от избирателя не повлияет на формат его общения с соотечественниками. При этом в прошлый раз часть пользователей Сети решила, что пощечина была инсценирована.