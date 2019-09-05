Автор песен Майкла Джексона и Уитни Хьюстон погиб в ДТП
Как сообщила жена Дэниелса Эйприл на своей странице в Instagram, ДТП произошло в Южной Каролине. Более подробной информации о причинах и обстоятельствах катастрофы пока нет.
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«Дэниелс был человеком невероятной веры и щитом от всех бед в нашей семье», — написала супруга артиста.
Она обратилась к общественности с просьбой уважать частную жизнь близких покойного в это тяжелое время.
Дэниелс родился 28 декабря 1977 года в Нью-Джерси. Он прославился как автор песен Бейонсе, Дженнифер Лопес, Уитни Хьюстон и многих других американских артистов.
Среди его знаменитых произведений Telephone Леди Гаги и You Rock My World Майкла Джексона.
В 2001 году ЛаШон получил «Грэмми» за песню Destiny’s Child — Say My Name.