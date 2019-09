Автор песен Майкла Джексона и Уитни Хьюстон погиб в ДТП

Ушел из жизни американский музыкант и автор ЛаШон Дэниелс. Он погиб в автомобильной катастрофе. Дэниелс писал для Майкла Джексона, Бейонсе, Уитни Хьюстон и Леди Гаги.

Как сообщила жена Дэниелса Эйприл на своей странице в Instagram, ДТП произошло в Южной Каролине. Более подробной информации о причинах и обстоятельствах катастрофы пока нет.

Олимпийский чемпион по боксу Пернелл Уитакер погиб в ДТП Подробнее

«Дэниелс был человеком невероятной веры и щитом от всех бед в нашей семье», — написала супруга артиста.

Она обратилась к общественности с просьбой уважать частную жизнь близких покойного в это тяжелое время.

Дэниелс родился 28 декабря 1977 года в Нью-Джерси. Он прославился как автор песен Бейонсе, Дженнифер Лопес, Уитни Хьюстон и многих других американских артистов.

Среди его знаменитых произведений Telephone Леди Гаги и You Rock My World Майкла Джексона.

В 2001 году ЛаШон получил «Грэмми» за песню Destiny’s Child — Say My Name.