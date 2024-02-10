Мир 10 февраля 2024, 17:43 «Автор мясных штурмов». Рогов назвал главкома Сырского предателем собственной родины Рогов сравнил главкома ВСУ Сырского с генералом Власовым Официальный сайт президента Украины

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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов назвал нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского предателем Родины. Он сравнил его с перешедшим на сторону фашистов во время Великой Отечественной войны генералом Андреем Власовым, сообщило РИА «Новости».

«Сырский — это полное продолжение воли Зеленского. <…> Это человек, для которого судьбы простых бойцов никакой роли не играют. Именно он является автором мясных штурмов нашей обороны и уничтожения сотен тысяч собственных бойцов», — заявил Рогов.

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Глава запорожского общественного движения напомнил, что Сырский родился в России. Но он стал предателем и нацистом. Новый главнокомандующий украинской армии даже не пользуется популярностью среди своих военных. Он уже успел заслужить дурную репутацию и прозвища Генерал 200 и Мясник.

Сырский — уроженец Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Его дед погиб под Ленинградом, спасая сослуживцев от нацистов в годы Великой Отечественной войны. Брат главкома ВСУ Олег заявил, что не поддерживает его.