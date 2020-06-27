Автор логотипа Нью-Йорка I❤️NY умер от инсульта

Глейзер основал журнал New York Magazine, до 1977 года он был его президентом. Его самая известная работа — это логотип I Love New York. Дизайнер заменил слово love на сердечко, а полное название мегаполиса заменил на аббревиатуру. Логотип стал символом американской поп-культуры.

Глейзер также создал психоделический постер 1967 года, на котором изображен силуэт музыканта Боба Дилана с разноцветными волосами.

I❤️NY появился в 1977 году. Глейзер придумал его в рамках кампании по продвижению туризма в Нью-Йорке.

С начала 1960-х годов он читал лекции и преподавал в нескольких университетах. За свою жизнь Глейзер опубликовал множество эссе на темы дизайна, искусства и творческого процесса.