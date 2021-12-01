Автор книги «Милые кости» извинилась перед мужчиной, отсидевшим из-за ложного обвинения в ее изнасиловании

Автор популярной книги «Милые кости» Элис Сиболд публично извинилась перед мужчиной по имени Энтони Бродуотер, попавшим в тюрьму за ее изнасилование. Суд признал его невиновным.

«Мне искренне жаль Энтони Бродуотера. Я глубоко сожалею о том, через что ему пришлось пройти», — написала Сиболд в Medium.

Писательницу изнасиловали в 1981 году, после чего она написала заявление в полицию, в котором указала, что это сделал неизвестный чернокожий мужчина. Началось расследование, в котором в дальнейшем выявили множество серьезных нарушений, но тогда правоохранители задержали Бродуотера.

При проведении следственных мероприятий женщина не признала в Бродуотере своего обидчика, а позже откорректировала показания. О виновности мужчины полицейские сделали вывод, основываясь на анализе волос, его заключили в тюрьму.

Спустя 16 лет Бродуотера оправдал Верховный суд Нью-Йорка. В своем публичном письме с извинениями Сиболд подчеркнула, что заявление в полицию было сделано, чтобы добиться справедливости, а не наоборот. Несправедливо осужденный извинения принял. Тема изнасилования стала главной в романе «Милые кости».