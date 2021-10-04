Автор карикатур на пророка Мухаммеда стал жертвой ДТП в Швеции

Автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб во время аварии на юге Швеции. Вместе с художником жертвами ДТП стали охранявшие его полицейские.

Смертельная авария произошла днем 3 октября на трассе Е4 рядом с городом Маркарид. Вилкс ехал в машине, столкнувшейся с грузовиком. В результате ДТП оба транспортных средства загорелись, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на представителя местной полиции. По словам правоохранителя, авария не могла быть подстроенной.

«Если бы это было так, следствие бы двигалось в другом направлении. Поскольку в происшествии затронуты два полицейских, расследование было поручено особому отделу прокуратуры», — заявил собеседник агентства.

Ларс Вилкс попал в центр скандала после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда. Изображение появилось в шведской газете Nerikes Allehanda летом 2007 года. После этого художнику стали поступать угрозы. В итоге Вилкса взяли под охрану правоохранители. Во время аварии погиб сам художник, а также двое полицейских.