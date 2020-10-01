Автор «Игры престолов» заявил, что Трамп не достоин быть президентом США

Мартина возмутило поведение Трампа, который «бахвалился, неистовствовал, кричал, снова, снова и снова перебивал и не давал Джону Байдену закончить ни одного предложения». Отмечается, что автор культового произведения как правило не высказывает мнение на политические темы, но в этот раз не смог промолчать, пишет «ПолитЭксперт».

«Это было отвратительно, оскорбительно, омерзительно. Дональд Трамп плохо себя вел четыре года назад на дебатах с Хиллари Клинтон, но вчера он поставил новые рекорды оскорбительного, надоедливого и грубого поведения», — подчеркнул писатель.

По словам Мартина, должности главы США из двух кандидатов достоин только Джо Байден. Он добавил, что есть ряд важных вопросов, которых ораторы не коснулись.

Ранее Трамп признался, что остался доволен первыми теледебатами со своим конкурентом Байденом. Американский лидер особо отметил высокие рейтинги трансляции дебатов.