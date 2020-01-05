Автор хита It’s my life выступил в Киеве после шоу в Крыму. За певца вступился Зеленский

Шведскому исполнителю, автору хита It’s my life разрешили приехать на Украину, несмотря на посещение Крыма. Dr. Alban рассказал, что этот вопрос решал лично президент Владимир Зеленский.

Албан Нвапа, известный под сценическим псевдонимом Dr. Alban, опубликовал в Instagram пост, где поблагодарил Зеленского за вмешательство.

«Мне был запрещен въезд на Украину из-за моего прошлого шоу в Крыму. Я не знал о том, что украинцам это не понравится. В любом случае я был счастлив встретиться с президентом», — написал музыкант.

Dr. Alban выступил в новогоднем шоу «Вечернего квартала». Певец исполняет композиции в стиле евроденс, одним из самых известных его хитов является It’s my life. Он является шведским музыкантом нигерийского происхождения.