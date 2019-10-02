Автор американских санкций против России уйдет в бизнес

Манделкер работала в казначействе с 2017 года и была одним из идейных сторонников использования экономических санкций в качестве инструмента внешней политики.

Будучи также заместителем министра по вопросам терроризма и финансовой разведки с июня 2017 года, Манделкер контролировала ужесточение санкций против Ирана. Они были направленны на удушение экспорта иранской нефти после того, как Соединенные Штаты покинули в 2015 году ядерное соглашение с Ираном.

За время ее пребывания в должности Соединенные Штаты также наложили жесткие санкции на Венесуэлу, Кубу и на ряд российских компаний и граждан за якобы вмешательство в выборы в США в 2016 году.

Министр Стивен Мнучин отметил, что Манделкер сделала многое для того, чтобы повысить роль Минфина в деле мировой безопасности.

Манделкер заявила, что пока у нее нет каких-нибудь важных планов, а возвращение в бизнес даст ей более спокойный ритм, который позволит ей проводить больше времени с семьей. Ее место замминистра финансов займет Джастин Музинич, курирующий подразделение внутренних финансов.