Автопром спешит на помощь. Как мировые компании переориентируются на производство ИВЛ

Раньше из-за автопрома нам было трудно дышать от выхлопных газов автомобилей. Сейчас коронавирус перевернул все с ног на голову. Автопроизводители готовы выпускать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые сейчас в большом дефиците.

Аппараты ИВЛ жизненно необходимы тяжело больным людям с COVID-19. В ряде больниц США и Италии всерьез задумались о прекращении реанимации больных COVID-19 с остановкой дыхания. Мировые производители медицинского оборудования не справляются с возросшим спросом из-за распространения коронавируса.

Как сообщают «Известия», в связи с этой обстановкой, правительства европейский стран и США обратились к автопроизводителям.

«Для производства аппаратов требуются определенные производственные мощности и большие помещения, которые освободились после объявления о приостановке выпуска автомобилей», — объяснил руководитель проектов ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян.

На помощь бросились инженеры формульной команды Mercedes. За четыре дня они разработали новый упрощенный дыхательный аппарат. Он вентилирует легкие с постоянным давлением. Что-то среднее между кислородной маской и полноценным ИВЛ.

Вслед за ними готовность разработать упрощенный аппарат ИВЛ выразил британский производитель суперкаров McLaren. Испанский Seat предложил вариант, работающий от моторчика стеклоочистителей. Сейчас он ожидает одобрения от минздрава.

Вместе с тем, автопром понимает, что сами они не смогут разработать более сложное оборудование. Для этого он объединяется с производителями электро и медоборудования.

General Motor вместе с производителем медоборудования Ventec планируют выпускать вентиляторы в середине апреля по 10 тысяч штук в месяц. А Ford объединился с General Electric Healthcare и производителем медоборудования Airon для производства 50 тысяч упрощенных аппаратов ИВЛ в течение 100 дней. Далее по 30 тысяч в месяц по мере необходимости.

Ранее предприятия Роскосмоса могут вывести на рынок аппараты ИВЛ. Они рассчитывают получить регистрационное удостоверение для этого. Это может произойти уже на этой неделе.

По данным института Хопкинса, количество зараженных коронавирусов в мире достигает 1 345 048 человек. От заболевания погибли — 74 565.