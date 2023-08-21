Мир 21 августа 2023, 01:21 Автопробег в поддержку России провели в Германии Автопробег под девизом «Мир с Россией» прошел в немецком городе Кельне Сайт мэра и правительства Москвы

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Автопробег в поддержку России организовали в Кельне на западе Германии. Об этом сообщил немецкий телеканал NTV.

По данным местных правоохранительных органов, участниками пробега под девизом «Мир с Россией» стали около 40 машин. Автомобили украсили российскими триколорами и флагами СССР. Изначально в мероприятии планировалось участие до 200 автомобилей.

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Также автопробег хотели провести в городе рядом с местом проведения фестиваля украинской культуры, но позже организаторы решили изменить маршрут. Правоохранители не зафиксировали в ходе автопробега каких-либо инцидентов.

Одновременно в городе проходили две проукраинские демонстрации. В этот период полиция приняла повышенные меры безопасности.

Ранее в Берлине прошла акция «За мир во всем мире». Десятки митингующих прошли по улицам с плакатами «За мир с Россией», «Против поставок оружия» и другими.