Автопробег «PRОстранствие» стартовал в Москве | 360°

Мир 26 октября 2022, 14:07 Автопробег «PRОстранствие» стартовал в Москве

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В Москве 26 октября стартовал автопробег под названием «PRОстранствие». Принять участие в нем смогли автомобилисты, журналисты и блогеры. Они намерены покорить юг страны.

Вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии Светлана Чичкина отметила, что среди всех целей организация намерена в том числе проинспектировать инфраструктуру трассы М4. Для этого в течение нескольких дней участники автопробега будут испытывать придорожный сервис. Кроме того, они смогут оценить работу местной туристической отрасли, региональных властей и доступность достопримечательностей.

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«А также покажем туристам возможности для того, чтобы остановиться в других регионах и посмотреть классные и привлекательные места в Ростовской, Воронежской областях и Краснодарском крае», — отметила она.

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Участники автопробега проедут через Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи. Топливным партнером акции выступила «Роснефть». Компания производит топливо на собственных НПЗ, а затем собственными бензовозами доставляет на АЗС. При этом на каждом этапе транспортировки качество нефтепродуктов проверяют специалисты.

«Без отдыха в дороге никуда. И мы очень рады, что партнером автопробега является компания „Роснефть“. Это качественное топливо, это возможность передохнуть, выпить чашечку кофе в дороге», — отметила Чичкина.

Пробег завершится 1 ноября на горном курорте «Роза Хутор». Именно там участники подведут итоги недельного путешествия. Они выберут место с лучшим, по их мнению, придорожным сервисом. А еще предложат свои идеи по улучшению туристической отрасли в целом.