Полиция Эстонии запретила проведение автопробега по местам советских памятников, снесенных за последние месяцы. Информация об этом появилась в прибалтийской газете Delfi.

Мероприятие отменили еще до его начала. Правоохранительные органы аргументировали запрет наличием у участников запрещенной символики.

«Причина — наличие у участников военной символики на футболках. Это было изображение танка. Также полиция расценила мероприятие как митинг. Участники утверждают, что о митинге речь не шла», — сообщило издание.

Автопробег, как и положено, был заранее зарегистрирован в полиции, заявила организатор Юлия Райя. Планировалась поездка по памятным местам и возложение цветов. Никаких неправомерных действий участники пробега предпринимать не собирались. Всего в акции хотели принять участие около 50 человек, сообщило издание.

Ранее по той же причине сорвали мирный митинг в поддержку советских памятников в Нарве. В отношении организатора митинга и еще двух участников возбудили дела по статьям уголовного кодекса.