Автомобильный паром с 300 пассажирамина борту загорелся в Швеции

Автомобильный паром загорелся у берегов Швеции, сообщило агентство Agence France-Presse. По предварительным данным, на борту находятся около 300 человек.

По словам представителя морской администрации Йонаса Францена, возгорание возникло на автомобильной палубе. Людей с парома эвакуируют с помощью трех вертолетов и семи судов, написало РИА «Новости».

Другой представитель администрации заверил AFP, что возгорание находится под контролем. Информация о пострадавших не поступала.

По предварительным данным, ЧП произошло на борту парома Stena Scandica, когда он находился у берегов острова Готска-Санден. Все обстоятельства и причины случившегося установят после ликвидации возгорания.

В феврале крупный пожар произошел на пароме Euroferry Olympiа в Ионическом море, когда он совершал рейс между Игуменицей и Бриндизи. ЧП случилось в районе острова Корфу. Более 230 пассажиров и 51 члена экипажа удалось спасти.