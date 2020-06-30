Автомобильную дорогу построят от Петербурга до Финляндии

Совсем скоро к таможенному посту МАПП «Брусничное» проляжет новая дорога. Таким образом, Финляндию и Россию будут связывать автомобильная трасса и переход.

На осуществление проекта выделят грант в размере 80% от общей стоимости реализации проекта. Оставшиеся 20% будут равными частями профинансированы Минтрансом России и Ленинградской областью.

Отмечается, что новая дорога поможет облегчить поездки из Петербурга в Финляндию и обратно. Помимо этого, в ведомстве надеются, что понизится количество ДТП, а также улучшится качество перевозок.

Планируется, что новая дорога заменит старую, построенную еще в 1960 году.