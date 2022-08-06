Житель Алма-Аты вызвал полицию из-за автомобиля с буквой Z

Житель Алма-Аты снял ролик в TikTok с увиденным на парковке автомобилем с буквой Z. Кроме того, он вызвал полицию, чтобы разобраться с владельцами машины, сообщила «Северная Газета».

К моменту приезда правоохранителей хозяева автомобиля уже были на месте. Их реакция также попала на камеру.

«Мы за Z», — заявили они.

Чем закончилась вся эта история, пока не известно. Информацию о происшествии передали в прокуратуру.

Ранее московская мастерская отказалась печатать клиенту букву Z на футболке. Адвокат Екатерина Усачева отметила, что это нарушает права потребителей, поэтому мужчина может обратиться в суд. При этом серьезно наказать владельца компании за отказ в предоставлении услуги невозможно.