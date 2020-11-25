Автомобиль врезался в ворота ограждения ведомства федерального канцлера Германии

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

В планах канцлера Германии Ангелы Меркель на 25 ноября — видеосовещание с правительством по продлению режима изоляции и обсуждение других мер по борьбе с пандемией коронавируса. Пока неизвестно, как эта авария повлияла на расписание дня Меркель.

Здание ведомства федерального канцлера — одна из достопримечательностей Берлина.