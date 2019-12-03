Автомобиль влетел в группу школьников в Великобритании

В группу школьников врезался автомобиль в британском Лоусоне (графстве Эссекс). Погиб 12-летний мальчик. Водитель скрылся с места аварии, его разыскивает полиция.

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Как сообщили стражи правопорядка Эссекса в Twitter, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Полицейские также попросили всех, кто располагает информацией о случившемся, поделиться ею с властями.

Также стало известно, что авария произошла около 15:20 (18:20 по московскому времени). В это время в британских школах заканчиваются занятия. В группу подростков врезался серебристый автомобиль Ford KA. После столкновения водитель не остановился и скрылся с места происшествия.

Полиция сообщила, что в аварии также пострадали еще две 15-летних подростка, тинэйджер 13-ти лет, 16-летняя девушка и 53-летня женщина. Полученные ими травмы жизни не угрожают.