Автомобиль въехал в толпу в Берлине. 3 человека в тяжелом состоянии
Машина въехала в толпу людей в берлинском районе Шарлоттенбург. Травмы получили не менее семи человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила полиция Берлина на своей странице в Twitter.
«Водителя задержали. Расследование причин аварии продолжается. <…> В настоящее время нет доказательств политической или религиозной мотивации его поступка», — говорится в сообщении полиции.
На месте ЧП работают около 60 сотрудников пожарной службы. Городские экстренные службы задействовали спасательный вертолет. Информации о личности водителях и причине, почему он съехал с дороги на тротуар, пока нет.