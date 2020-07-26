Автомобиль въехал в толпу в Берлине. 3 человека в тяжелом состоянии

«Водителя задержали. Расследование причин аварии продолжается. <…> В настоящее время нет доказательств политической или религиозной мотивации его поступка», — говорится в сообщении полиции.

На месте ЧП работают около 60 сотрудников пожарной службы. Городские экстренные службы задействовали спасательный вертолет. Информации о личности водителях и причине, почему он съехал с дороги на тротуар, пока нет.