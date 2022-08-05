Автомобиль въехал в толпу на фестивале в США

Внедорожник въехал в людей, принимавших участие в параде в городе Гэллап, штат Нью-Мексико. В результате случившегося есть пострадавшие, в числе которых и полицейские. Об этом сообщили местные стражи порядка.

Парад прошел в рамках фестиваля, который был посвящен коренному населению. Речь идет примерно о половине жителей города.

«Полиция штата Нью-Мексико расследует происшествие с участием ряда пешеходов <…> в Гэллапе. Несколько человек, включая двух сотрудников полиции города Гэллап, пострадали и получили медицинскую помощь на месте. Водитель находится под стражей», — сказано в сообщении правоохранителей в Twitter.

Телеканал KOB4 сообщил со ссылкой на представителя городской администрации, что кроме водителя в машине находились два пассажира, их тоже задержали. Местные чиновники заявили, что в толпе слышались выстрелы, но в автомобиле задержанных в итоге не нашли оружия.

Расследование этого дела продолжается.