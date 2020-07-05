Автомобиль въехал в толпу активистов в США

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих активисток, выступавших в поддержку прав женщин. Одна девушка скончалась в больнице из-за травм, еще одна находится в тяжелом состоянии.

Погибшей Саммер Тейлор было 24 года, она скончалась в медицинском центре Harborview. За жизнь второй пострадавшей, 32-летней Диаз Лав, сейчас борются врачи.

Протест проходил в американском городе Сиэтл штата Вашингтон. Как сообщили местные СМИ, водитель заехал на частично перекрытую проезжую часть, где находилась толпа активистов. На данный момент его задержала полиция.

Демонстрация в Сиэтле была посвящена осуждению расизма и поддержке прав женщин.

В США уже второй месяц не утихают беспорядки, вызванные непредумышленным убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейским. В День Независимости США, протестующие сожгли американский флаг и утопили памятник Христофору Колумбу.