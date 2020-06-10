Автомобиль умышленно въехал в пешеходов в Мюнхене

В Мюнхене неизвестные на легковой машине въехали в группу людей. Затем правонарушители вышли из автомобиля, начали избивать сбитых пешеходов. После этого они сели обратно в машину и скрылись.

«Мы разыскиваем автомобиль. По нашей оценке, сейчас опасности нет», — сообщили местные правоохранительные органы в Тwittеr. Район, где произошел инцидент оцепила полиция.

В ведомстве уверены, что произошедшее было «целенаправленной атакой». Как написала немецкая газета Bild, преступниками могли быть члены известной рокерской группировки «Ангелы ада» (Hells Angels). Кто-то из нападавших точно использовал при атаке нож.

«Ангелы Ада» являются одной из крупнейших в мире бандой мотоклубов, имеющий филиалы во всех странах мира. Несмотря на то, что они называют себя «мотоциклистами», «ангелов» не раз обвиняли в торговле наркотиками, рэкете, торговле краденым, насилии, сутенерстве и убийствах.

Особо активна банда в ФРГ, где рокеры проникли в правоохранительные структуры. В Германии против нее уже возбуждали несколько уголовных дел.