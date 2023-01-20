Мир 20 января 2023, 11:10 Автомобиль убийцы Дугиной заметили на Украине Телеканал «Звезда»: автомобиль убийцы журналистки Дугиной обнаружили под Киевом Unsplash

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Автомобиль Mini Cooper жительницы Украины Натальи Вовк, подозреваемой в организации убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, обнаружили в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Машина с VIN-номером WMWXP5C53K2H95275 встала на учет 13 сентября 2022 года в местном территориальном отделении МВД.

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Позднее, 8 октября, автомобиль приобрел житель города Белая Церковь. После покупки он сменил регистрационный номер машины, сейчас ее местонахождение неизвестно.

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Журналистка Дарья Дугина погибла в конце августа 2022 года в результате теракта. Девушка ехала с одного из фестивалей, в ее машине сдетонировало заложенное террористами взрывное устройство.

По информации ФСБ России, Вовк причастна к подлогу взрывного устройства в автомобиль Дугиной. В первых числах ноября Басманный суд Москвы вынес заочное решение об аресте Вовк по обвинению в убийстве по мотивам политической или иной ненависти, совершенного опасным способом.