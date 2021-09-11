Автомобиль Tesla установил скоростной рекорд

Машина Tesla Model S Plaid установила рекорд скорости среди серийных электрокаров на трассе «Нюрбургринг». Об этом сообщило издание The Verge.

Tesla проехала 20,76 километра за семь минут и 30,9 секунды. Таким образом американский автомобиль, управляемый автогонщиком, побил рекорд 2019 года Тогда он принадлежал Porsche Taycan. Последний проехал эту же дистанцию, затратив на это на 12 секунд больше времени.

Глава компании Илон Маск рассказал, что в заезде принял участие электрокар с завода, у которого нет никаких модификаций. При этом в будущем бизнесмен пообещал выпуск заряженной версии Tesla Model S Plaid, в которой будет гусеничные шины, карбоновые тормоза и улучшенная аэродинамика.

«Нюрбургринг» — известная гоночная трасса, которая находится рядом с немецким поселком Нюрбург. Она начала работать в 1927 году, на ней проводят гонки FIA WEC, «Формулы-1», и других кольцевых серий автоспорта.