Автомобиль Tesla протаранил полицейскую машину. Фото

Автомобиль Tesla, движущийся в режиме автопилота, врезался в два автомобиля, один из которых принадлежал полицейским штата Коннектикут (США), сообщил телеканал ABC News. ЧП произошло в субботу, 7 декабря.

Водитель Tesla поставил машину на автопилот, потому что решил проверить свою собаку, находящуюся на заднем сидении, говорится в заявлении полиции штата Коннектикут.

Полицейская машина прибыла на вызов из-за другого поврежденного ТС, занимавшего полосу движения, сообщают местные власти.

Согласно данным администрации города, пока сотрудники полиции ожидали эвакуатора для этого автомобиля, Tesla врезалась в заднюю часть служебного авто, а затем продолжила движение, зацепив при этом еще одну машину.

Машина на автопилоте проехала еще около сотни метров, прежде чем ее остановили другие патрульные. Водитель Tesla получил штраф за неосторожное вождение и преступную халатность, сообщила полиция.

В результате инцидента никто серьезно не пострадал. Но в полиции напомнили, что «пока нет ни одного автопилота, который был бы полностью самостоятелен».

«Независимо от возможностей ваших автомобилей, при управлении транспортным средством, вы должны всегда быть внимательным для сохранения безопасности на дороге», — заявил представитель полиции штата.