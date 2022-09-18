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Автомобиль с мирными жителями взорвали в Мелитополе — СМИ

РИА «Новости»: автомобиль с мирными жителями взорвали в центре Мелитополя

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Автомобиль с мирными жителями подорвали в центре Мелитополя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Находившиеся внутри машины люди живы. Как указано в материале, сработало самодельное взрывное устройство. Его заложили в мусорном баке, который находился рядом с автомобилем. Однако данные СМИ расходятся: корреспондент РИА «Новости» сообщил, что машина была припаркована, а по данным РЕН ТВ, автомобиль в момент взрыва проезжал рядом.

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Сейчас на месте происшествия работают саперы, отметил телеканал. Они обследуют местность, чтобы убедиться в отсутствии поблизости других взрывоопасных предметов. Один из участников происшествия рассказал журналисту, что в результате взрыва водитель машины получил небольшое ранение ноги.

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Украинские военные регулярно обстреливают Мелитополь. В начале сентября в городе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией».

17 сентября бойцы ВСУ ударили по Ворошиловскому району Донецка, снаряд попал в административное здание. Момент атаки со стороны украинских военных засняли на видео.

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