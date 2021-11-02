Автомобиль с мигрантами расстреляли в Мексике

В Мексике был расстрелян автомобиль, в котором находились мигранты. Огонь открыли бойцы Национальной гвардии после того, как водитель отказался останавливаться по требованию. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на Национальную гвардию Мексики.

«Вопреки полученным указаниям, он попытался сбить бойцов Национальной гвардии, и в ответ на явную угрозу их жизни они применили оружие, чтобы остановить транспортное средство», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент случился на юге Мексики, куда активно прибывают мигранты из Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и других государств Южной Америки. О том, есть ли пострадавшие, не сообщается.